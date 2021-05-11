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Мир выходит на плато по смертности и заболеваемости COVID-19, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

Сложной ситуация остается в Индии из-за распространения нового штамма коронавируса

В мире уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной болезни выходит на плато. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресс-конференции.

По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной повсюду. В частности, увеличение числа инфицированных и летальных исходов наблюдается в Юго-Восточной Азии.

При этом Гебреесус заметил, что также ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где обнаружили штамм B. 1.617. Кроме этого, именно "индийская" мутация коронавирус сейчас больше всего беспокоит мир. 

"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было более 5,4 миллиона случаев и почти 90 тысяч смертей", - пояснил гендиректор ВОЗ. 

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Ранее сообщалось, что Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции. 

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