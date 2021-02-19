Мир должен предложить "пандемическое соглашение", - глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус Фото из открытых источников

Глава ВОЗ подчеркнул, что в этом пандемическом соглашении должно быть предусмотрено увеличение финансирования общественного здоровья

Мировому сообществу необходимо заключить новое глобальное соглашение на случай новой пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ.

"Я думаю, что Большая семерка должна предложить "пандемическую сделку", в которую можно внести многое из того, о чем мы говорили ранее. Если мы серьезно относимся к пандемиям, нам нужна новая сделка", - сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в этом пандемическом соглашении должно быть предусмотрено увеличение финансирования общественного здоровья, механизмы распределения вакцин и другой медицинской сотрудничества, что позволит подготовиться мира к будущим вызовам.

В то же время он вновь призвал мир к сотрудничеству, напомнив, что все взаимосвязано.

"Ключевой является совместная работа, учитывая, что мир-это очень взаимосвязанное маленькое село и закрытие в себе не поможет. Мы должны сотрудничать и очень дорого заплатили за это осознание. Необходимо уделять внимание солидарности", - добавил Гебреисус.

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Напомним, недавно группа экспертов Всемирной организации здравоохранения не нашла никаких подтверждений того, что коронавирус завезли в Китай извне.