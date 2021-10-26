Минздрав заявил об угрозе распространения полиомиелита в Украине

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В министерстве призвали родителей вакцинировать детей, если они пропустили плановую прививку

В Украине призвали родителей вакцинировать детей против полиомиелита, чтобы избежать его распространению. В частности, подтвержденный случай болезни у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области вызвал угрозу распространения полиовируса в стране. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения во время брифинга совместно с Центром общественного здоровья, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Из-за подтвержденного случая риск заболеть полиомиелитом появился во всех областях Украины, особенно для непривитых детей младше 5 лет. Если у вашего ребенка возникли симптомы — нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику", - отметили в Минздраве.

Также добавляется, что согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют против полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет.

Прививки бесплатные и все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве.

Кроме того, Минздрав напомнил симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении полиомиелитом:

диарея;

тошнота;

рвота;

головная боль;

боль в животе и горле;

лихорадка;

слабость в руках или ногах.

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Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали случай полиомиелита у маленького ребенка. Его родители сознательно отказывались от вакцинации из религиозных убеждений. Случай паралича был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

Известно, что первые симптомы у ребенка проявились 1 сентября, а уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей.