Минздрав вносит в оранжевую зону 9 регионов: Где могут ужесточить карантин

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Это не означает введения в них дополнительных карантинных ограничений

Министерство здравоохранения 23 сентября относит к оранжевому уровню эпидемической опасности 9 регионов Украины, включая Киев. Об этом шла речь в данных учреждения.

Как отмечается, по показателям "оранжевой" зоне отвечают: Киев, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Данные Минздрава Минздрав

Однако, еще 21 сентября все регионы Украины соответствовали показателям "зеленого" уровня.

В то же время, отнесение Минздрава региона к тому или иному уровню еще не означает введение в этом регионе дополнительных карантинных ограничений – такое решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также по состоянию на 23 сентября уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в двух областях – Закарпатской и Кировоградской. А самая высокая заболеваемость наблюдается в Луганской области – 411 случаев на 100 тысяч населения о норме до 75. Высокие показатели имеются в Черновицкой области (382), Харьковской (262), Тернопольской (247) и Львовской (226) областях.

Кроме этого в 8 регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций: в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 23 сентября, было подтверждено 9058 случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 140 летальных случаев. За сутки было госпитализировано 2060 лиц, одновременно выздоровел 2415 людей.