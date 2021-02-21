Минздрав: Вакцина от коронавируса в Украине будет бесплатной для всех желающих

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Детям профилактику COVID-19 проводить не будут

В Украине вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 будет бесплатной для всех желающих. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

Отмечается, что все население страны старше 18 лет будет иметь возможность добровольно вакцинироваться. "Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируется", – сказал чиновник.

В то же время он добавил, что "дорожная карта" по вакцинации будет предоставлять приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. Это связано с ограниченным доступом к препаратам на рынке и невозможностью вакцинировать всех одновременно.

При этом детям профилактику COVID-19 вообще не будут делать из-за отсутствия клинических испытаний вакцин на несовершеннолетних.

Также Ляшко рассказал, что продажа вакцин против коронавируса в Украине может начаться не ранее второго полугодия текущего года.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Индии в городе Пуне отгрузили первую партию вакцин CoviShield (AstraZeneca), которые уже находятся на пути в Украину. 500 тысяч доз препарата транспортируют в Мумбаи, после чего вакцину грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле "на днях" доставят в Украину.