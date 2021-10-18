Минздрав в ближайшее время должен обновить график прививок для каждой области
95% госпитализированных с COVID-19 невакцинированы
Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время должно обновить и утвердить график COVID-прививок для каждой области. Об этом сообщает сайт президента.
Отмечается, что на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского был обсужден уровень вакцинации в стране.
По словам премьера Дениса Шмигаля, всего в Украине сделано 14,5 млн прививок.
Вакцинировано 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы.
"Темпы вакцинации пять недель подряд сохраняются на уровне 750-760 тысяч. За прошедшую неделю сделано 762 000 прививок", - говорится в сообщении.
Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 является вакцинированные.
В частности на совещании Шмигаль поручил ему срочно обновить и утвердить график прививок для каждой области.
Главы ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения определило перечень профессий, для которых будет обязательная COVID-вакцинация. Соответствующий приказ уже утвердило Министерство юстиции.