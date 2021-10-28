home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Минздрав утвердил перечень противопоказаний и предостережений для COVID-вакцинации

Фото из открытых источников

Всего определено 16 причин для или отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и предостережений для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить официальную справку от врача. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Facebook

По его словам, в документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции, а также – предостережение (вакцинация с осторожностью), когда окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных, действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа.

"Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита есть абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с опаской. Всего определено 16 причин для или отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской", - подчеркнул Радуцкий.

В свою очередь, он призвал украинцев не пытаться самостоятельно решать, есть ли диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации.

Также сообщается, что справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.

Новости по теме: COVID-вакцинация противопоказана только людям с гиперчувствительностью, - Минздрав

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине процент людей, которые действительно имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса очень маленький - в общем до 5%.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На Украину надвигается арктический циклон: Синоптики предупредили о похолодании В Украину идет похолодание с ночными морозами: Синоптики назвали дату

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект