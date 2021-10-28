Минздрав утвердил перечень противопоказаний и предостережений для COVID-вакцинации

Всего определено 16 причин для или отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской

По его словам, в документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции, а также – предостережение (вакцинация с осторожностью), когда окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных, действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа.

"Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита есть абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с опаской. Всего определено 16 причин для или отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской", - подчеркнул Радуцкий.

В свою очередь, он призвал украинцев не пытаться самостоятельно решать, есть ли диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации.

Также сообщается, что справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине процент людей, которые действительно имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса очень маленький - в общем до 5%.