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Минздрав утвердил перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

Фото из открытых источников

Приказ в ближайшее время должно зарегистрировать Министерство юстиции

Министерство здравоохранения утвердило приказ, где назван перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19. Об этом сообщил министр Виктор Ляшко в эфире "Эспрессо".

По его словам, документ в ближайшее время должно зарегистрировать Министерство юстиции, после чего он вступит в силу.

"В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения - ясли, садики, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций — областные, городские и районные", — отметил министр.

Также он добавил, что работодатель должен на время карантина отстранить от работы всех невакцинированных работников без сохранения платы, но с сохранением места работы.

"Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который невакцинирован", — подчеркнул Ляшко.

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 29 сентября одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей. Имеющаяся статистика продемонстрировала, что успешность вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависит от добросовестности работы органов местной власти.

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