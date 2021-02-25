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Минздрав утвердил новый реестр препаратов программы "Доступные лекарства"

Фото из открытых источников

В нем насчитывается 297 средств

Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра лекарственных средств по электронной программе "Доступные лекарства". Об этом во время онлайн-брифинге сообщил заместитель главы ведомства Игорь Иващенко.

"Новый реестр содержит 297 позиций медпрепаратов, что на 33 больше, чем было в предыдущем", - отметил он.

По словам Иващенко, государство берет на себя обязательства по полному возмещению стоимости 93 препаратов из списка.

"Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом второго типа будут получать необходимые лекарства, часть [стоимости] которых будет компенсировать государство", - отметил заместитель главы Минздрава.

Кроме этого он сообщил, что в 2021 году в программу "Доступные лекарства" добавили еще 3 медицинских препарата для профилактики инсульта и инфаркта. В частности, это ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин.

Новости по теме: В Украине запустили сервис поиска аптек с программой "Доступные лекарства"

Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году стремительно уменьшилось количество аптек, в которых действует программа "Доступные лекарства". Сейчас их только 987, а в прошлом году было на 639 больше.

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