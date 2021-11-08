Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации
Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента
Министерство здравоохранения утвердило форму № 028-1/о - справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, которую можно будет получить у семейного врача. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, справка понадобится украинцам, которых обязали делать COVID-прививки по месту работы, однако они имеют противопоказания к вакцинации. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили от работы.
Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента.
В министерстве добавили, что справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть только к прививке конкретной вакциной, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить официальную справку от врача. Всего определено 16 причин или отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской.