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Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации

Фото из открытых источников

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента

Министерство здравоохранения утвердило форму № 028-1/о - справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, которую можно будет получить у семейного врача. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, справка понадобится украинцам, которых обязали делать COVID-прививки по месту работы, однако они имеют противопоказания к вакцинации. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили от работы.

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента.

В министерстве добавили, что справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть только к прививке конкретной вакциной, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить официальную справку от врача. Всего определено 16 причин или отказа от вакцинации, или для ее проведения с опаской.

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