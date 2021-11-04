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Минздрав Украины призывает граждан вакцинироваться от коронавируса

Фото из открытых источников

Минздрав Украины призывает граждан вакцинироваться от коронавируса. 

В рамках кампании о популяризации вакцинации Министерство здравоохранения создало ряд роликов о необходимости вакцинации.

Напомним, что самый высокий риск перед COVID-19 имеют пожилые граждане, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кто контактировал с заболевшими. 

Ближайший центр вакцинации можно найти, воспользовавшись картой на сайте Минздрава. В Украине вакцинацию от коронавируса делают сыворотками Phizer/Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna, AstraZeneca Covishield, Sinovac Biotech CoronaVac. 

Сейчас в Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Европе – одна из самых сложных. За минувшие сутки в Украине выявили 27 377 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели 3 006 463 человека, 2 479 138 (+12 464) – выздоровели, 70 146 (+699) – умерли.

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