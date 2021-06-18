Минздрав сообщил о "новом рекорде вакцинированных" от коронавируса

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Почти 82 тысячи человек привито против COVID-19 за прошедшие сутки

Министерство здравоохранения заявило, что за прошедшие сутки в Украине вакцинировали почти 82 тыс. человек, и назвало это "новым рекордом привитых" с начала кампании вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в своем Telegram.

"Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированные - 23 743 человека. В течение суток работали 618 мобильных бригад, 964 пункта прививки", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Министерство добавляет, что по состоянию на 17 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

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Напомним, что вакцинация против коронавируса в Украине началась 24-го февраля 2021 года.

По данным Минздрава, от начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 989 398 прививок.