Минздрав сообщил, когда в Украине закончится масочный режим

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Для этого необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения

Министерство здравоохранения Украины считает, что для отмены масочного режима необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, уже можем избавиться от масок на лице, или нет", - отметил он.

По словам министра, пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не довольно удобно.

"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения", - добавил Ляшко.

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Как сообщалось ранее, в Украине 14 октября прививку от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированные - 15 194 человека.

Так, количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению со вчерашним показателем. Это связано с выходными.

Также в Украине вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.