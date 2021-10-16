Минздрав сообщил, когда в Украине закончится масочный режим
Для этого необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения
Министерство здравоохранения Украины считает, что для отмены масочного режима необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".
"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, уже можем избавиться от масок на лице, или нет", - отметил он.
По словам министра, пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не довольно удобно.
"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения", - добавил Ляшко.
Как сообщалось ранее, в Украине 14 октября прививку от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированные - 15 194 человека.
Так, количество вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению со вчерашним показателем. Это связано с выходными.
Также в Украине вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.