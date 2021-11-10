В Украине более 2 млн доз вакцины Pfizer: Куда обращаться, чтобы получить прививку

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

6 ноября было доставлено 1,4 млн доз Pfizer

В Украине на национальном и региональных и местных складах имеются более 2 миллионов доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает "Українська правда. Життя", ссылаясь на ответ Минздрава на запрос об отсутствии вакцины Pfizer на некоторых пунктах вакцинации в Киеве, в частности для второй дозы.

"В Украину регулярно прибывают партии вакцины Pfizer, в соответствии с заключенными ранее контрактами", - отметили в ведомстве.

"Если возникают проблемы с доступом к вакцине, можно обратиться в местный департамент здравоохранения, который координирует распределение вакцин между учреждениями здравоохранения в соответствии с их потребностями", - прокомментировали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что в июле 2021 были одобрены рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики относительно разрешения комбинировать мРНК-вакцины, которыми являются Pfizer и Moderna.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

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В случае, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот", - добавили в министерстве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

В целом, Украина сейчас имеет 10 млн 300 тысяч доз различных вакцин:

почти 3 млн - Moderna;

800 тыс. - AstraZeneca;

4,5 млн - CoronaVac;

2 млн - Pfizer.

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Как сообщалось ранее, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных. Новую партию закупили за средства государственного бюджета.