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Минздрав собирается ввести обязательную COVID-вакцинацию для медиков

Фото из открытых источников

Министерство направит на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий

Министерство здравоохранения Украины хочет ввести обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19 для медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга.

"Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация является обязательной. На этот раз речь идет про: работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности; работников органов местного самоуправления; работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующих территориальных общин", - проинформировал глава Минздрава.

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Напомним, на днях Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID - 19 является обязательным. К педагогам и работникам центральных и местных органов власти добавляются сотрудники: предприятий, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, предоставляющих соцуслуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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