Минздрав снова обновил показатели и уменьшил "красную" зону до 10 областей

Оттуда перенесли в "оранжевую" зону Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области

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Министерство здравоохранения второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 – теперь к "красным" отнесено 10 регионов, а не 13, как было утром. Об этом говорится в обновленных данных Минздрава.

В частности, в новом перечне из списка "красных" исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, их теперь отнесены к "оранжевым".

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения отнесло к "красному" уровню эпиднебезопасности Ровенскую и Черниговскую области. Поэтому "красная" состояла из 13 областей.