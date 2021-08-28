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Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин Novavax и CoviShield из Индии

Виктор Ляшко РБК-Украина

Индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязанностей по контрактам

Минздрав расторгнет контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин из Индии. Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязанностей по контрактам. 

Министр подчеркнул, что из 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.

"Вакцина от Novavax еще не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдет еще время, то есть до конца года он (препарат - ред.) может еще не получит преквалификацию ВОЗ.

На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", - пояснил Ляшко.

Он также уточнил, что сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта.

Как рассказал министр, из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax, которую по контракту вернут Украине.

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Напомним, ранее мы писали, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавируса NovaVax уже в июле-августе. 

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