Минздрав рассматривает возможность смешивания вакцин от коронавируса, - Кузин

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Министерства здравоохранения, рекомендовала разрешить смешивание доз вакцин от коронавируса, но по четкой инструкции. Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", — сказал Кузин.

По его словам, сейчас Министерство рассматривает вопрос об оформлении соответствующего приказа и разрабатывает пошаговую инструкцию для таких случаев.

К слову, ранее во Всемирной организации здравоохранения выступили против смешивания и подбор вакцин против коронавируса COVID-19 от разных производителей.

До этого стало известно, что Moderna и Novavax будут испытывать "сочетание" первой и второй доз вакцины против коронавирус.

Напомним, власть Таиланду разрешила медикам смешивать вакцины от коронавируса разных производителей. Сейчас в стране вторую прививку после вакцины от Sinovac делают препаратом AstraZeneca.