Минздрав расширит перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться против коронавируса

В частности такими являются предприятия, учреждения и организации, относящиеся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

Министерство здравоохранения расширит перечень профессий и работников организаций, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает прессслужба Министерства.

Обновленный приказ предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, однако перечень профессий, для которых прививки являются обязательными, могут расширить.