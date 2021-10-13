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Минздрав расширит перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться против коронавируса

etu.ru

В частности такими являются предприятия, учреждения и организации, относящиеся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

Министерство здравоохранения расширит перечень профессий и работников организаций, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает прессслужба Министерства.

Обновленный приказ предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Новости по теме: Перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации расширят, - Радуцкий

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, однако перечень профессий, для которых прививки являются обязательными, могут расширить.

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