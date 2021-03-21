Минздрав расширил список регионов красной зоны карантина: Что изменилось
В оранжевую зону попали 12 областей
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень регионов по уровню распространения коронавируса COVID-19, теперь в красную зону попала Киевская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Как отмечается, сейчас в "красной" зоне карантина находятся:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Одесская область;
- Черновицкая область.
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Что касается оранжевой зоны, то в ней находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
Все остальные области относятся к желтой зоне карантина.
Напомним, накануне стало известно, что Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в красной зоне карантина.