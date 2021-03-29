Минздрав расширил красную зону карантина: В ней оказалось 11 регионов

Global Look Press

Херсонская область и в дальнейшем остается единственной областью из желтой зоны карантинных ограничений

Министерство здравоохранения увеличило список областей красной зоны карантинных ограничений до 11 регионов. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

В связи с ними, в красной зоне карантинных ограничений сейчас находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

К оранжевой зоне эпидемиологической ситуации Минздрав отнес Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Луганскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области.

Однако, неизменно в желтой зоне все еще находится Херсонская область.

Пока не превышен уровень госпитализаций только в Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской областях. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировали 8346 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 344 ребенка и 140 медиков.