Минздрав прогнозирует до 25 тысяч новых COVID-больных в сутки

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По словам Степанова, количество инфицированных будет расти еще по крайней мере 2-3 недели

В Украине в течение следующих 2-3 недель ожидается увеличение количества COVID-больных до 25 тысяч в сутки. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы прогнозируем, мы, конечно, прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день", - отметил он.

По словам Степанова, "британский" штамм коронавируса неустанно прогрессирует.

"Тяжелый период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", - пояснил глава Минздрава.

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Напомним, что по состоянию на утро 26 марта, в Украине зафиксировали 18 132 новых случая заболевания коронавирусом. Из них инфицировалось 923 ребенка и 435 медработников.