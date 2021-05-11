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Минздрав прогнозирует четвертую волну коронавируса в Украине

Фото из открытых источников

Глава Минздрава советует украинцам быть осторожными

В Украине может начаться четвертая волна коронавирусной болезни. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, пока не стоит расслабляться и радоваться снижению количества COVID-больных. 

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жестким", - пояснил Степанов. 

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Ранее сообщалось, что в Украине в конце марта началась третья вспышка коронавируса. Она характеризовалась большим количеством больных, что повлекло сильную нагрузку на медицинскую систему. 

В свою очередь быстрое распространение коронавирусной болезни заставило подавляющее большинство областей Украины ввести красный уровень карантинных ограничений, сопровождавшихся закрытием школ, заведений общественного питания, ТРЦ, кафе, ресторанов и запретом на проведение массовых мероприятий. В некоторых регионах также ввели ограничения на передвижение общественным транспортом. 

Однако, уже в начале мая в Минздраве анонсировали выход Украины из третьей волны коронавируса, которая за все время пандемии унесла наибольшее количество жизней. Также "красными" перестали быть все области. 

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