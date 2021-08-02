Минздрав рассказали, кому следует избегать мероприятий по случаю празднования Дня Независимости

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам министра здравоохранения, воздержаться от посещения массовых мероприятий следует лицам в случае появления симптомов ОРВИ и COVID-19, а также людям, которые относятся к группе риска

В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День Независимости Украины. По этому поводу министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по посещению мероприятий. Свое заявление он сделал во время выступления на форуме " Украина 30".