home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Минздрав рассказали, кому следует избегать мероприятий по случаю празднования Дня Независимости

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам министра здравоохранения, воздержаться от посещения массовых мероприятий следует лицам в случае появления симптомов ОРВИ и COVID-19, а также людям, которые относятся к группе риска

В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День Независимости Украины. По этому поводу министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по посещению мероприятий. Свое заявление он сделал во время выступления на форуме " Украина 30".

Глава Минздрава обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:

  • воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19;
  • воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска;
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;
  • всегда соблюдать расстояния, носить маску, мыть руки;
  • не употреблять алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий.

К слову, по случаю 30-летия Независимости Украины состоится масштабный концерт на НСК "Олимпийский", к которому присоединятся 30 легендарных исполнителей.

Новости по теме: С парадом: Зеленский раскрыл план мероприятий к 30-летию независимости Украины

Напомним, с 16 августа в Украине, впервые за 311 лет, будет выставлен на обозрение оригинал Конституции Филиппа Орлика. Документ можно будет увидеть в Киеве в Софийском соборе.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На Хортице нашли символическую могилу вождя с горшком без праха На стройплощадке в Китае обнаружили 11 древних гробниц На Мамай-Горе в Запорожье раскопали редкое захоронение XV века В Донецкой области обнаружили два захоронения срубной культуры

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект