Минздрав рассказали, кому следует избегать мероприятий по случаю празднования Дня Независимости
По словам министра здравоохранения, воздержаться от посещения массовых мероприятий следует лицам в случае появления симптомов ОРВИ и COVID-19, а также людям, которые относятся к группе риска
В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День Независимости Украины. По этому поводу министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по посещению мероприятий. Свое заявление он сделал во время выступления на форуме " Украина 30".
Глава Минздрава обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:
- воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19;
- воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска;
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;
- всегда соблюдать расстояния, носить маску, мыть руки;
- не употреблять алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий.
К слову, по случаю 30-летия Независимости Украины состоится масштабный концерт на НСК "Олимпийский", к которому присоединятся 30 легендарных исполнителей.
Напомним, с 16 августа в Украине, впервые за 311 лет, будет выставлен на обозрение оригинал Конституции Филиппа Орлика. Документ можно будет увидеть в Киеве в Софийском соборе.