Минздрав предлагает украинцам принять участие в испытании лекарств против коронавируса

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Эти испытания позволят изучить эффективность препаратов для лечения пациентов

Министерство здравоохранения предлагает украинцам приобщиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, решение об использовании лекарств могут принять только после систематического изучения фармакологического действия препарата на человека.

Именно клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств.

"Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования и изучают их специфическую активность и безопасность", — отметили в Минздраве.

Поэтому ученые проводят четыре фазы клинических исследований, именно в Украине чаще всего проводят исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов.

Исследования в Украине проводят на должном профессиональном уровне, что неоднократно подтверждали инспекции управления продовольствия и медикаментов США, а также Европейское агентство лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19 в рамках сотрудничества между странами.