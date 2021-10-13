Минздрав предлагает продлить осенние школьные каникулы на две недели

Обычно каникулы идут до двух недель, а сейчас в министерстве дискутируют о сроке до 4 недель

Во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был поднят вопрос о переносе осенних каникул , чтобы снять нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио .

"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение о переносе или о начале каникул раньше. Мы инициировали их перенос на одну неделю раньше", - заявил Кузин.

Замминистра здравоохранения также добавил, что сегодня решается вопрос о продлении каникул.

"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень продолжительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - рассказал Кузин.

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Напомним, в Киевской городской государственной администрации отвергли рекомендацию Минздрава о досрочных каникул. Столичные школы уйдут на осенние каникулы по графику - 25 октября.