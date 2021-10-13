Минздрав предлагает продлить осенние школьные каникулы на две недели
Обычно каникулы идут до двух недель, а сейчас в министерстве дискутируют о сроке до 4 недель
Во время заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был поднят вопрос о переносе осенних каникул, чтобы снять нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.
"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение о переносе или о начале каникул раньше. Мы инициировали их перенос на одну неделю раньше", - заявил Кузин.
Замминистра здравоохранения также добавил, что сегодня решается вопрос о продлении каникул.
"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень продолжительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - рассказал Кузин.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации отвергли рекомендацию Минздрава о досрочных каникул. Столичные школы уйдут на осенние каникулы по графику - 25 октября.