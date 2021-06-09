Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период
По словам главы ведомства, коронавирус в Украине до конца не преодолен
Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает "РБК-Украина".
"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - отметил министр.
По его словам, в Украине должны оставаться основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
Если ситуация будет ухудшаться - карантин усилят снова, подчеркнул Ляшко и добавил, что лучшая борьба с коронавирусом-это вакцинация, которую украинцы начали уже проходить.
Как сообщалось, сегодня Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.