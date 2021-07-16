Минздрав предлагает организованным коллективам делать СOVID-прививку еще одной вакциной

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность привлечения препарата CoronaVac от Sinovac Biotech

В Украине в рамках вакцинальной кампании организованных коллективов против коронавирусной болезни прививают вакциной Comirnaty от фармацевтической Pfizer-BioNTech. Однако в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность привлечения другого препарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Как отмечается, Минздрав хочет предлагать компаниям подавать заявку на прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech.

Соответствующее решение объясняется желанием ускорить процесс, поскольку количество медицинского персонала ограничено.

Сейчас прививки организованных коллективов происходят в порядке очередности по дате записи.

"Нагрузка на мобильные бригады, которые работают с этим препаратом (CoronaVac, – ред.), меньше. Поэтому ваши сотрудники смогут защититься от COVID-19 значительно раньше, чем по общей очереди", - поясняют в Минздраве.

К слову, по состоянию на 14 июля 2021 года, было привито более 128 тысяч сотрудников 954 компаний.

Всего на прививки уже записаны 471 тысяч человек из 673 компаний.

Напомним, ранее генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина заявлял, что в Украине планируют запустить вакцинацию от COVID-19 в аптеках этот вопрос еще находится на рассмотрении. До конца лета есть амбициозный план - сделать прививку 10 млн украинцев.