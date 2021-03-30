Минздрав получил более 650 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Вакцинация Иллюстративное фото

Самым распространенным симптомом стало расстройство в месте введения дозы препарата

С момента первой вакцинации в Украине, которая состоялась 24 февраля, в Министерство здравоохранения поступило 689 жалоб относительно побочной реакции после прививки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины".

"В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений о НППИ. Процент возникновения НППІ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield составил 0,35 %. Подавляющее большинство случаев (92, 8%) – это несерьезные побочные реакции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди самых распространенных проявлений выявляют:

расстройства в месте введения (65,73%);

расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%).

ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины"

Напомним, что ранее в Минздраве гарантировали получение украинцами второй дозы вакцины от коронавируса. По словам главсанврача Виктора Ляшко, в Украине планируют начать делать прививки второй дозой вакцины в 20-х числах мая.