Минздрав подписал контракт на поставку COVID-вакцины: О какой именно идет речь не уточняется

В то же время, министр здравоохранения сказал, что в июне Украина получит более миллиона доз COVID-вакцин от компаний Pfizer и AstraZeneca

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал контракт на поставку вакцины от коронавируса COVID-19, не уточняя, о какой именно вакцине идет речь. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина .

"В целом у нас есть договоренности о 8 млн доз от COVAX и 34 млн по контрактам. Сейчас уже законтрактовано еще больше вакцин. Я лично подписал еще один контракт на поставку вакцин", - заявил глава Минздрава.

Кроме того, по его словам, Украина в июне получит более миллиона доз COVID-вакцин от компаний Pfizer и AstraZeneca.

"До конца июня в Украине будет минимум 3,7 млн доз вакцин от COVID-19 - вместе с теми, которые уже прибыли. Из этого количества - 1,5 млн доз вакцины компании Sinovac (Coronovac). 500 тысяч доз Coronovac развезли, еще 500 тысяч развезут на следующей неделе. В середине июня будет завершен лабораторный контроль еще 500 тысяч доз препарата", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что уже прибыли 473 тыс. доз Pfizer от COVAX, еще столько же ожидается после 7 июня.

"И плюс будет до конца июня 500 тыс. Pfizer, купленных по контракту, которые уже начали поставлять в Украину. И еще 700 тыс. доз - это AstraZeneca, которую мы ожидаем от COVAX", - резюмировал министр.

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Напомним, 26 мая в аэропорт "Киев" прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса Pfizer, которую Украина заказала по прямому контракту, а не получила через программу COVAX.

В тот же день, в Украину прибыла и новая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.