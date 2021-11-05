Минздрав планирует ввести "ковидную амнистию": Что это значит

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Человек сможет вакцинироваться, даже если до этого купил сертификат

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии", суть которой предоставить человеку возможность пройти вакцинацию от коронавируса даже если он до этого купил сертификат. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко "РБК-Украина".

По его словам, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".

"Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на акцию антивакцинаторов в Киеве призывом сделать прививки против коронавируса, потому что то, с чем сталкиваются люди в реанимации, значительно страшнее.

Также в Украине за подделку сертификатов о вакцинации уволили уже трех врачей, а еще трем медработникам объявлен выговор.

В то же время в социальных сетях и публичном пространстве было обнаружено около 210 тысяч сообщений о продаже и покупке COVID-сертификатов.

А в международном аэропорту "Борисполь" за сутки обнаружили 17 поддельных COVID-сертификатов.

Сейчас полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.