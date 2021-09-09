Минздрав планирует пересмотреть норму о вакцинации 80% педагогов, – Кузин

Игорь Кузин Фото из открытых источников

Педагогам учебных заведений не хватало времени сделать прививку

Министерство здравоохранения Украины намерено пересмотреть норму о работе учреждений образования при 80% вакцинированных педагогов в желтой, оранжевой и в красной зонах. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в онлайн-интервью.

"Сейчас норма о вакцинации 80% персонала школ пересматривается, мы понимаем, что времени, которое мы выделили на вакцинацию педагогов, несмотря на механизм работы мобильных бригад или вакцинальные пункты на территории учебных заведений, недостаточно, педагоги вакцинируются медленными темпами. Поэтому сейчас мы эту норму будем немного облегчать. Облегчение будет заключаться в том, что в желтой и оранжевой зонах мы будем считать 80% вакцинированных первой дозой вакцины", – отметил он.

По его словам, в красной зоне школы смогут работать не дистанционно при условии 80% вакцинированных двумя дозами учителей.

Кроме этого, Кузин призвал учителей вакцинироваться активнее и выразил надежду, что родители окажут определенное давление в этом вопросе.

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Напомним, что с начала вакцинации в Украине сделано более 10 млн прививок. Одну дозу получило 47 221 лицо, полностью иммунизированы – 102 397 человек.