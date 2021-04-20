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Минздрав ожидает поставку COVID-вакцин AstraZeneca в рамках COVAX 22 апреля

Вакцина AstraZeneca AFP

По словам Ляшко, первые дозы препарата хотят использовать буквально за 2-3 дня

Украина планирует получить первую поставку вакцины от компании-производителя AstraZeneca в рамках международной инициативы по распределению вакцин COVAX уже 22 апреля. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - ред.). Это 367 тысяч доз", - отметил он. 

По словам Ляшка, в Минздраве планируют использовать полученные дозе препарата от коронавируса в течение нескольких суток. 

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - пояснил главсанврач. 

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Напомним, в ВОЗ выдвинули подозрение относительно неравномерного распределения вакцин от коронавируса между странами мира. Следовательно, в разы больше доз получают богатые государства. 

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