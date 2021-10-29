Минздрав ответил, с какого возраста дети должны носить маски в общественных местах

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Лица с 12 лет должны надевать маски в местах скопления людей и транспорте

В Украине лица с 12 лет должны соблюдать масковый режим в общественных местах. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".

По его словам, надевать маски детям особенно важно в общественном транспорте и местах скопления людей.

Однако, ученики первых-четвертых классов учебных заведений могут не использовать маски.

"Все остальные должны надевать на входе и выходе из учебного заведения и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать", - подчеркнул Кузин.

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Как сообщалось ранее, с 1 ноября столица Украины вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей красной зоны.

Так, после каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с первого до одиннадцатого класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

В то же время в Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы граждан.

В частности предъявить документы могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.