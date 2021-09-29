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Минздрав отправит на утилизацию 34 тысячи доз вакцины Pfizer, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко

 МИНЗДРАВ

Ее не запускали в использование из-за подозрения в нарушении условий хранения

Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Об этом сообщил "РБК-Украина", ссылаясь на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

"Ранее была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовый режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - отметил министр.

Сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

"Вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также истекает срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября", - добавил Ляшко.

Также он уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

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Как сообщалось ранее, национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить вакцинацию от COVID для всех детей от 12 лет препаратом Pfizer.

Решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава.

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