Минздрав отправит на утилизацию 34 тысячи доз вакцины Pfizer, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Ее не запускали в использование из-за подозрения в нарушении условий хранения

Министерство здравоохранения Украины отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз. Об этом сообщил "РБК-Украина", ссылаясь на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, ее не запускали в использование из-за того, что в Минздраве подозревали нарушение условий хранения.

"Ранее была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовый режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - отметил министр.

Сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

"Вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также истекает срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября", - добавил Ляшко.

Также он уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

Как сообщалось ранее, национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить вакцинацию от COVID для всех детей от 12 лет препаратом Pfizer.

Решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава.