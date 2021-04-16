Минздрав отказался от вакцинации публичных лиц вне очереди

Соответствующий приказ сегодня подписал министр здравоохранения Максим Степанов

Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса. Соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов. Об этом он сам сказал в эфире "Свобода слова" .

"Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих избыточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации", - заявил глава Минздрава.

Также Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.

"Сейчас уже ходят слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому исключительно это медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей", - подчеркнул он.

Напомним, 1 марта стало известно, что Министерство здравоохранения разрешило использовать "остатки" COVID-вакцины для прививки общественных деятелей.