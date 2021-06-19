В Минздраве рассказали, как вакцина против COVID-19 влияет на женское здоровье

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что пока нет доказательств, что у женщин сильнее, чем у мужчин реакция на COVID-вакцины

Женщины чаще, чем мужчины обращаются с жалобами на реакции после вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Поэтому в ведомстве решили дать ответы на часто задаваемые вопросы и объяснили, как вакцины влияют на женское здоровье.

Как влияет вакцинация на женский организм?

Отмечается, что пока нет никаких исследований, которые бы свидетельствовали о том, что женщины имеют более сильные реакции на вакцину.

То, что сообщения о побочных реакциях от женщин поступают чаще, может быть связано с тем, что их вакцинировано на 4906 больше.

В Минздраве ответили на часто задаваемые вопросы Минздрав

Может ли вакцинация повлиять на результаты маммографии?

В Минздраве сообщили, что да. Увеличение лимфатических узлов является нечастой побочной реакцией на вакцину от Pfizer. Нужно учитывать это, если вы собираетесь делать маммографию.

В Минздраве ответили на часто задаваемые вопросы Минздрав

Влияет ли вакцина на менструальный цикл?

Отмечается, что пока нет исследований, которые подтвердили бы влияние вакцин на менструальный цикл.

Нарушение менструального цикла – довольно распространенное явление, которое может быть вызвано стрессом, изменением веса, изменением физической активности и фоновыми заболеваниями.

В случае нарушения цикла после вакцинации стоит обратиться к гинекологу.

В Минздраве ответили на часто задаваемые вопросы Минздрав

Может ли вакцина вызвать бесплодие?

На этот вопрос в Минздраве ответили, что по слухам, вакцина от Pfizer может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Но тогда так же происходило бы и во время заболевания COVID-19.

Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста по всему миру, перенесших COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.

В Минздраве ответили на часто задаваемые вопросы Минздрав

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