В Минздраве рассказали, как вакцина против COVID-19 влияет на женское здоровье
В ведомстве отметили, что пока нет доказательств, что у женщин сильнее, чем у мужчин реакция на COVID-вакцины
Женщины чаще, чем мужчины обращаются с жалобами на реакции после вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Поэтому в ведомстве решили дать ответы на часто задаваемые вопросы и объяснили, как вакцины влияют на женское здоровье.
Как влияет вакцинация на женский организм?
Отмечается, что пока нет никаких исследований, которые бы свидетельствовали о том, что женщины имеют более сильные реакции на вакцину.
То, что сообщения о побочных реакциях от женщин поступают чаще, может быть связано с тем, что их вакцинировано на 4906 больше.
Может ли вакцинация повлиять на результаты маммографии?
В Минздраве сообщили, что да. Увеличение лимфатических узлов является нечастой побочной реакцией на вакцину от Pfizer. Нужно учитывать это, если вы собираетесь делать маммографию.
Влияет ли вакцина на менструальный цикл?
Отмечается, что пока нет исследований, которые подтвердили бы влияние вакцин на менструальный цикл.
Нарушение менструального цикла – довольно распространенное явление, которое может быть вызвано стрессом, изменением веса, изменением физической активности и фоновыми заболеваниями.
В случае нарушения цикла после вакцинации стоит обратиться к гинекологу.
Может ли вакцина вызвать бесплодие?
На этот вопрос в Минздраве ответили, что по слухам, вакцина от Pfizer может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Но тогда так же происходило бы и во время заболевания COVID-19.
Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста по всему миру, перенесших COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.
Напомним, о том, что вакцинация от коронавирус обросла большим количеством слухов и легенд и что из этого является правдивой информации вы можете узнать в нашем большом материале: От легких реакций организма до аутизма: мифы и правда о COVID-вакцинации.