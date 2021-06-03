МИД Украины обнародовал новые правила въезда в Турцию

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Новые правила въезда в Турцию начнут действовать с 4 июня

С 4 июня начинают действовать новые правила въезда иностранцев, в том числе и украинцев в Турцию. Министерство иностранных дел опубликовало перечень нововведений, касающихся въезда на территорию страны.

В частности, для въезда украинцам теперь необходимо предъявить документы из ниже перечисленного:

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (сделанный не позднее 72 часов до приезда)

результат экспресс-теста на определение антигена (не позднее 48 часов)

документ о полной вакцинации (завершена не позднее 14 дней) или документ, который подтверждает, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Сообщается, что турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие.

Отмечается, что вышеперечисленные документы должны обязательно быть на английском языке.

От этих обязательств освобождаются только транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажа.

Также в течение 72 часов до пересечения турецкой границы обязательно нужно заполнить электронную форму Министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы в электронном или бумажном виде. Кроме этого, необходимо иметь страховой полис на весь период пребывания в Турции и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.

Напомним, с 1 июня Турция обновила правила въезда для туристов из Украины, теперь путешественникам нужно вновь предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.