Минздрав определил, как диагностировать повторный COVID-19

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Данные о повторном инфицировании будут указываться в форме №058/о

Министерство здравоохранения унормувало определения повторных случаев заболевания на COVID-19. Соответствующий приказ МИНЗДРАВА №1056 от 30 мая обнародован на сайте министерства.

Согласно им, МЗ определило повторное заболевание COVID-19 как "положительный результат исследования методом ПЦР или быстрыми тестами на определение антигена SARS-CoV-2 и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА получен повторно, но не менее чем через 60 дней после первичного положительного результата исследования, у пациента, в случае если новые симптомы COVID-19 возникли после периода полного выздоровления первого эпизода заболевания".

В документе сказано, что данные о повторном инфицировании будут указываться в форме №058/о для передачи в лабораторный центр Минздрава по административно-территориальной принадлежности. На основе таких данных будет проводиться эпидемиологическое расследование. Также эти данные будут внесены в электронную интегрированную систему наблюдения за заболеваниями.

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