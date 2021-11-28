Минздрав объяснил, как постковидный синдром влияет на психическое здоровье
Среди симптомов выделяют усталость, нарушения сна, памяти, концентрации внимания
В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие симптомы возникают при воздействии постковидного синдрома на психическое здоровье человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, постковидный синдром - симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса и сохраняются в течение длительного периода.
При этом, во время его воздействия на психическое здоровье выделяют основные симптомы:
- сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;
- общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;
- изменения настроения, депрессивные состояния, негативные и суицидальные мысли;
- искривление обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.
Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения официально дала определение постковидного синдрома, от которого страдают 20% переболевших.
Так, определение постковидного синдрома было сформировано после анализа и опроса нескольких сотен пациентов из разных стран мира.
Также люди, которые заболели COVID-19 и при этом не были вакцинированы, чаще болеют постковидным синдромом. Он может длиться от месяца до года.