Минздрав обновил карантинные зоны. В "красной" остались семь областей

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До сих пор строгие ограничения действуют в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Лишь семь областей остались в "красной". Соответствующая информация обнародована на сайте Минздрава.

В частности, ограничения "красной" зоны продолжают действовать в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В то же время в "оранжевой" зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Все остальные регионы попали в "желтую" зону.

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Как сообщалось, сегодня в желтую зону карантина перешли Киевская и Одесская области, а также столица. Впрочем, в Киеве остались ограничения оранжевой зоны.