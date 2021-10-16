Минздрав обновил данные эпидситуации в Украине: Что с показателями в областях

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В красной зоне карантина находится только Херсонская область

Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели красной зоны карантина, 15 соответствуют оранжевой, а остальные - желтой. Об этом говорилось в данных ведомства.

Как отмечается, согласно эпидемиологическим показателям, в красной зоне карантина находится Херсонская область.

Так, в ней запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью вакцинированы от COVID-19.

Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, если нет - должны перейти на дистанционку. Исключение - детсады и 1-4 классы.

Также с 21 октября жители красной зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о прививках, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

А в оранжевую зону входят:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

Как известно, в ней отсутствуют дополнительные ограничения.

В то же время "желтый" уровень эпидемической опасности наблюдается в:

г. Киев;

Винницкой;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Кировоградской;

Полтавской;

Ровенской;

Тернопольской областях.

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При нем в регионах необходимо придерживаться масочного режима, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. м.

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Напомним, что за минувшие сутки, 15 октября, обнаружили 12983 новых случаев коронавируса.

В частности госпитализированы 2859 человек, смертей – 277, выздоровело – 5874 человека.