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Минздрав обновил данные эпидситуации в Украине: Что с показателями в областях

Фото из открытых источников

В красной зоне карантина находится только Херсонская область

Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели красной зоны карантина, 15 соответствуют оранжевой, а остальные - желтой. Об этом говорилось в данных ведомства.

Как отмечается, согласно эпидемиологическим показателям, в красной зоне карантина находится Херсонская область.

Так, в ней запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью вакцинированы от COVID-19.

Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, если нет - должны перейти на дистанционку. Исключение - детсады и 1-4 классы.

Также с 21 октября жители красной зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о прививках, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

А в оранжевую зону входят:

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Как известно, в ней отсутствуют дополнительные ограничения.

В то же время "желтый" уровень эпидемической опасности наблюдается в:

  • г. Киев;
  • Винницкой;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской областях.

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При нем в регионах необходимо придерживаться масочного режима, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. м.

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Напомним, что за минувшие сутки, 15 октября, обнаружили 12983 новых случаев коронавируса.

В частности госпитализированы 2859 человек, смертей – 277, выздоровело – 5874 человека.

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