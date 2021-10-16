Минздрав обновил данные эпидситуации в Украине: Что с показателями в областях
В красной зоне карантина находится только Херсонская область
Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели красной зоны карантина, 15 соответствуют оранжевой, а остальные - желтой. Об этом говорилось в данных ведомства.
Как отмечается, согласно эпидемиологическим показателям, в красной зоне карантина находится Херсонская область.
Так, в ней запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью вакцинированы от COVID-19.
Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, если нет - должны перейти на дистанционку. Исключение - детсады и 1-4 классы.
Также с 21 октября жители красной зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о прививках, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
А в оранжевую зону входят:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Как известно, в ней отсутствуют дополнительные ограничения.
В то же время "желтый" уровень эпидемической опасности наблюдается в:
- г. Киев;
- Винницкой;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Тернопольской областях.
При нем в регионах необходимо придерживаться масочного режима, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. м.
Напомним, что за минувшие сутки, 15 октября, обнаружили 12983 новых случаев коронавируса.
В частности госпитализированы 2859 человек, смертей – 277, выздоровело – 5874 человека.