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Минздрав обновил COVID-показатели: В Киеве и 7 регионах превышен уровень госпитализации

Фото из открытых источников

Сейчас в красной зоне находятся четыре области

Министерство здравоохранения Украины обновило показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса COVID-19. Соответствующая информация размещена на сайте Минздрава

Как отмечается, накануне в столице показатель госпитализаций составил 73,7 на 100 тысяч населения при норме 60. Также превышение показателя зафиксировано в Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Житомирской (87,6), Закарпатской (87,3), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

По состоянию на 12 марта в красной зоне карантина находятся четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

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В оранжевую зону относятся десять регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Все остальные области остаются в желтой зоне - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд заболеваемости COVID-19 с начала года, за минувшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев. 

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