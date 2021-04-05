Минздрав обновил COVID-данные: Уровень госпитализаций превышен в Киеве и 21 регионе

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В "красной" зоне Киев и 10 областей

Министерство здравоохранения Украины обновило показатели карантинного зонирования и показателей госпитализации. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

В связи с ними, в красной зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области. Остальные области в "оранжевой" зоне, а Херсонщина стабильно остается в "желтой".

Сейчас показатель госпитализаций выше определен - 60 на 100 тыс. населения - в 22 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В частности, по состоянию на 4 апреля, больше всего COVID-пациентов на Хмельнитчине - 131,2 на 100 тыс. населения, в Винницкой - 106,4 на 100 тыс. населения, в Житомирской - 116,2, в Николаевской - 111,8 и в Черниговской областях - 108,1.

Кроме этого, самый высокий показатель загруженности коек с кислородом сейчас в Житомирской области - 74%, Киевской - 74,6%, Львовской - 72,5%, Николаевской - 73,5%, Одесской - 69,1%, Сумской - 67,3% (при определенном показателе 65%).

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Напомним, за минувшие сутки, 4 апреля, в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев заражение коронавирусом. Среди них 431 ребенок и 152 медработника.