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Минздрав обновил COVID-данные: Еще одна область в шаге от красной зоны

Фото из открытых источников

В Донецкой области количество COVID-больных стремительно растет

Министерство здравоохранения обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19, согласно которым Донецкая область находится на границе красной зоны. Об этом свидетельствуют данные ведомства. 

В соответствии с ним, в Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент обнаружения превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня.

Как отмечается, сейчас Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области находятся в красной зоне эпидемиологической ситуации.

Остальные регионы - в так называемой оранжевой зоне. Стабильно желтый уровень карантинных ограничений имеет Херсонская область, она, кстати, единственная, оказалась в этом списке. 

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Напомним, за минувшие сутки, 1 апреля, в Украине зафиксировали 19 893 новых заражения коронавирусом. Среди больных - 834 ребенка и 484 медработника.

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