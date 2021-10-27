Минздрав обнародовал технологические карты нового меню для школ: Что известно

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Новая система питания вступит в действие с 1 января 2022 года

Министерство здравоохранения Украины обнародовало технологические карты нового меню, которое должно появиться во всех школах с 1 января 2022 года. Об этом говорилось в данных ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Министерства над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food.

"Документы – в свободном доступе и любая школа может использовать их. Самый большой плюс - то, что их не нужно повторно согласовывать", - говорится в сообщении.

В частности блюда и изделия из этих технологических карточек можно вносить в любое сезонное меню, включая зимнее.

Кроме этого, в них приведены все необходимые расчеты (брутто/нетто, энергетическая ценность т. д), указанные процессы приготовления и температурные режимы.

При этом, существуют технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции по приготовлению такой еды.

"Важно: это 187 техкарт, которые включают в себя техкарты на заправки для салатов, соусы, фрукты и полуфабрикаты. Это не меню. Меню будет позже, следите за обновлениями", – отметили в Cult Food.

Как известно, все технологические карты прошли экспертизу в Государственном учреждении "Институт общественного здоровья им. А.М. Марзеева НАМН Украины", а Госпродпотребслужба выдала на них заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Также в МОН показали, как будет выглядеть новое 4-недельное школьное меню.

В общем, система школьного питания испытает следующие изменения:

уменьшится количество сахара, который будут пить дети – из 70 г в день на 25 г. Суточный объем соли – не более 5 г;

хлеб и булки заменят фруктами и овощами, цельными злаками и бобовыми.

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Так, раньше меню укладывали на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов. Это позволит разнообразить рацион детей и побудить составителей меню к использованию пищевых продуктов, присущих для конкретного сезона.

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Отныне новое меню является источником информации о энергетической ценности блюд и изделий, об имеющихся у них аллергены. Оно позволяет рассчитать, насколько потребляемая детьми пища соответствует нормам.

Напомним, что в первом полугодии 2021 г. Госпродпотребслужба выписала в 30 раз больше штрафов за нарушения при организации питания в школах, чем за весь прошлый год.