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Минздрав не собирается мотивировать людей деньгами для вакцинации от COVID-19

hromadske

Игорь Кузин подчеркнул, что сейчас страна находится на пике вакцинальной кампании

Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить денежную мотивацию для привлечения людей к вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

"По поводу доплат (за вакцинацию, - ред.) пока не рассматривается этот вопрос. Мы сейчас находимся на пике вакцинальной кампании, поэтому нам рано вводить мотивационные меры. Поэтому пока мы такие мероприятия не рассматриваем, но в то же время обращаемся и к международному опыту, чтобы лучшие практики вакцинальной кампании внедрить и у нас", - отметил заместитель министра здравоохранения.

По словам Кузина, страны, которые вводили выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против COVID-19 или другие поощрения, делали это, когда невакцинированными оставались 20-30% населения.

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Напомним, ранее Кузин заявлял, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введение бустерной вакцинации на территории Украины, которую будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививки.

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