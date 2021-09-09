Минздрав не планирует массово прививать граждан третьей дозой вакцины против COVID-19
Однако рассматривается возможность вакцинации бустерной дозой представителей группы риска
В Украине не планируют массово прививать граждан третьей дозой вакцины против COVID-19, однако, Министерство здравоохранения рассмотрит возможность прививки бустерной дозой представителей из групп риска, при условии достоверных данных о ее эффективности. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в онлайн-интервью.
По его словам, сейчас нет данных клинических исследований, которые бы показывали преимущества введения третьей дозы для всего населения.
"Есть точечные сообщения, что введение бустерных доз может быть полезным для людей, у имеющих проблемы с иммунитетом, имеющих гемодиализ, онкозаболевания или другие болезни.
Из того, что у нас есть неофициально – это несколько заявлений представителей фармацевтического сектора, что третья доза приводит к более качественному, или, можно сказать, полному иммунному ответу. Однако это лишь заявление фармацевтического сектора, которое должно быть подкреплено данными научных исследований", – отметил врач.
Он добавил, что обнародование научных исследований, которые проводятся в мире относительно эффективности третей дозы, ожидается в конце сентября.
Но вопрос введения бустерной дозы в Украине будет рассматриваться не раньше ноября.
По словам главы Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федора Лапия, эксперты дают рекомендации о необходимости в третьей дозе на основе рецензируемых доказательных исследований, опубликованных в научных журналах. Украинские эксперты находятся в постоянных консультациях с подобными совещательными комиссиями Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.
Однако вероятное введение третьей дозы прививки против COVID-19 могут рекомендовать лишь для отдельных групп людей с уязвимым иммунитетом, людей почтенного возраста, онкобольных, людей с положительным ВИЧ-статусом и так далее.
"НТГЭИ не планирует рекомендовать Минздраву осуществлять повторную ревакцинацию от COVID-19 всем гражданам, пока не появятся клинические исследования о необходимости повторных прививок", – отметил Лапий.
Как сообщалось ранее, в Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 134 тыс. человек. Одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы – 96 542 человека.