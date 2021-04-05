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Минздрав назвал самые частые побочные реакции у украинцев после вакцинации Covishield

Фото из открытых источников

Наименьшая вероятность вследствие прививки получить расстройства со стороны органов слуха или мочевыделительной системы

В Украине почти 93% проявлений побочных реакции вследствие вакцинации препаратом Covishield являются несерьезными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГП "Государственный экспертный центр Минздрав Украины". 

"В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений о НППИ. Процент возникновения НППІ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35 %. Подавляющее большинство (92, 8%) – это несерьезные НППІ", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, самыми распространенными побочными реакциями являются:

  • расстройства в месте введения (65,73%);
  • расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
  • неврологические расстройства (11,96%);
  • желудочно-кишечные расстройства (3,48%);
  • иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных (1,87%);
  • другие расстройства (1,27%);
  • респираторные, торакальные расстройства (0,51%);
  • психические расстройства (0,42);
  • сердечно-сосудистые нарушения (0,34%);
  • расстройства метаболизма, обмена веществ (0,34%);
  • крови и лимфической системы (0,17%);
  • расстройства со стороны органов слуха (0,08%);
  • расстройства мочевыделительной системы (0,08%). 

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.

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