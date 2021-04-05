Минздрав назвал самые частые побочные реакции у украинцев после вакцинации Covishield
Наименьшая вероятность вследствие прививки получить расстройства со стороны органов слуха или мочевыделительной системы
В Украине почти 93% проявлений побочных реакции вследствие вакцинации препаратом Covishield являются несерьезными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГП "Государственный экспертный центр Минздрав Украины".
"В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений о НППИ. Процент возникновения НППІ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35 %. Подавляющее большинство (92, 8%) – это несерьезные НППІ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, самыми распространенными побочными реакциями являются:
- расстройства в месте введения (65,73%);
- расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
- неврологические расстройства (11,96%);
- желудочно-кишечные расстройства (3,48%);
- иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных (1,87%);
- другие расстройства (1,27%);
- респираторные, торакальные расстройства (0,51%);
- психические расстройства (0,42);
- сердечно-сосудистые нарушения (0,34%);
- расстройства метаболизма, обмена веществ (0,34%);
- крови и лимфической системы (0,17%);
- расстройства со стороны органов слуха (0,08%);
- расстройства мочевыделительной системы (0,08%).
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.