Минздрав назвал самые частые побочные реакции у украинцев после вакцинации Covishield

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Наименьшая вероятность вследствие прививки получить расстройства со стороны органов слуха или мочевыделительной системы

В Украине почти 93% проявлений побочных реакции вследствие вакцинации препаратом Covishield являются несерьезными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ГП "Государственный экспертный центр Минздрав Украины".

"В течение первого месяца вакцинации в центр поступило 689 карт-сообщений о НППИ. Процент возникновения НППІ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35 %. Подавляющее большинство (92, 8%) – это несерьезные НППІ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самыми распространенными побочными реакциями являются:

расстройства в месте введения (65,73%);

расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%);

желудочно-кишечные расстройства (3,48%);

иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных (1,87%);

другие расстройства (1,27%);

респираторные, торакальные расстройства (0,51%);

психические расстройства (0,42);

сердечно-сосудистые нарушения (0,34%);

расстройства метаболизма, обмена веществ (0,34%);

крови и лимфической системы (0,17%);

расстройства со стороны органов слуха (0,08%);

расстройства мочевыделительной системы (0,08%).

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.