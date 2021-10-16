Минздрав говорит о большом количестве вакцины от гриппа для Украины

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко РБК-Украина

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от ковида

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину, именно над этим сейчас работают в Минздраве. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства", - сказал он.

По словам Ляшко, ожидается большое количество препаратов, которой пока в Украину не завозили. В то же время, министр отметил, что договоренности о таких поставках еще не закрыты: "пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавірусної болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

"В Австралии исследовали, как у них циркулировал грипп во время эпидемии коронавирусной болезни. В Южном полушарии-циркулирует грипп раньше, а затем переходит на северное полушарие. То они показали, что во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. И на это ряд факторов влияло, в том числе и карантинные ограничения, которые применяются против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа", - добавил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от ковида.

В Министерстве здравоохранения предусматривают, что в эпидемический сезон гриппа 2021-2022 годов будут циркулировать штаммы B/Washington, H1N1 и H3N2, которые распространялись и в прошлом году.

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Ранее сообщалось, что Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей. В целом, в нынешнем эпидемическом сезоне ожидается поступление 1,25 млн доз.